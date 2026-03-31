Prefeitura recebe caminhão-pipa

OSÓRIO – Para comemorar o primeiro ano do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), o Governo Federal realizou em Porto Alegre durante a segunda-feira (30), a entrega de 178 máquinas, incluindo retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores e pás carregadeiras. O ato ocorreu na sede da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (SFA-RS).

Os equipamentos vão beneficiar 140 municípios do Estado. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 130 milhões de reais. O dinheiro foi destinado por meio de emendas das Bancadas Gaúchas da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Entre as contempladas, a cidade osoriense receberá um caminhão-pipa.

O prefeito em Exercício Ed Moraes; o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Osório, João Fernando da Silveira Marques (Dadá); e o engenheiro Agrônomo Gilson Davóglio representaram o Município durante a cerimônia.

O PROGRAMA

O Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária que fortalece a atuação dos municípios e de outros entes públicos no meio rural, ao viabilizar o acesso a máquinas e equipamentos agrícolas destinados à execução de ações públicas voltadas à melhoria da infraestrutura rural.

Ao ampliar o acesso à mecanização agrícola e apoiar o uso racional dos equipamentos, o Promaq contribui para melhores condições de execução das atividades produtivas no campo, especialmente em regiões com menor nível de mecanização ou em situação de vulnerabilidade decorrente de eventos climáticos.

Caminhão-Pipa foi repassada ao Município por meio do Promaq.

CRÉDITO

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