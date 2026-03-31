Prefeitura recebe caminhão-pipa

OSÓRIO – Para comemorar o primeiro ano do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), o Governo Federal realizou em Porto Alegre durante a segunda-feira (30), a entrega de 178 máquinas, incluindo retroescavadeiras, motoniveladoras, tratores e pás carregadeiras. O ato ocorreu na sede da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (SFA-RS).

Os equipamentos vão beneficiar 140 municípios do Estado. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 130 milhões de reais. O dinheiro foi destinado por meio de emendas das Bancadas Gaúchas da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Entre as contempladas, a cidade osoriense receberá um caminhão-pipa.

O prefeito em Exercício Ed Moraes; o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Osório, João Fernando da Silveira Marques (Dadá); e o engenheiro Agrônomo Gilson Davóglio representaram o Município durante a cerimônia.

O PROGRAMA

O Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola é uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária que fortalece a atuação dos municípios e de outros entes públicos no meio rural, ao viabilizar o acesso a máquinas e equipamentos agrícolas destinados à execução de ações públicas voltadas à melhoria da infraestrutura rural.

Ao ampliar o acesso à mecanização agrícola e apoiar o uso racional dos equipamentos, o Promaq contribui para melhores condições de execução das atividades produtivas no campo, especialmente em regiões com menor nível de mecanização ou em situação de vulnerabilidade decorrente de eventos climáticos.

CRÉDITO

PMO