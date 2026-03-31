Duas pessoas morrem afogadas no Litoral

O último final de semana foi bastante agitado para o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) na região. No sábado (28), os agentes foram acionados após um homem se afogar na praia de Tramandaí. O fato ocorreu entre Tramandaí Sul e Nova Tramandaí. Imediatamente, os bombeiros foram até o local indicado e, quando chegaram na cena, encontraram a vítima na areia.

Conforme o CBM, o homem teria entrado do mar junto com o filho, que acabou caindo em um buraco e, ao tentar resgatá-lo, acabou se afogando. O menino de sete anos de idade conseguiu sair ileso. Já o homem precisou ser retirado da água por populares. Apresentando grau seis de afogamento (o mais alto), o sujeito de 39 anos foi encaminhado em estado grave ao Hospital Tramandaí (HT), mas infelizmente, não resistiu e acabou vindo a óbito. O corpo foi identificado como Odirlei Vianei Uavniczak.

Natural de Áurea, o homem trabalhava na Ouvidoria da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na região central do Estado. O Centro de Artes e Letras (CAL) da UFSM publicou uma nota nas redes sociais se solidarizando com a família, amigos e colegas da vítima.

“Odirlei foi um profissional dedicado e sempre solícito, tendo contribuído de maneira significativa com o CAL, especialmente nas demandas relacionadas à Ouvidoria, área na qual atuava com sensibilidade, responsabilidade e compromisso com o serviço público. Ex-aluno desta instituição, sua trajetória é marcada pelo vínculo com a Universidade e pelo empenho em colaborar com a comunidade acadêmica”, disse a nota de pesar.

Pós-Graduado em Letra, Odi, como era carinhosamente chamado, deixou a esposa Larissa e o filho Otto.

OUTRO ÓBITO

A segunda morte por afogamento ocorreu na tarde de domingo (29), em Capão da Canoa. Um homem de 41 anos de idade teria sumido nas águas após entre no mar. O fato ocorreu entre as guaritas 77 e 78, no Centro de Capão. Com auxílio de um quadriciclo e duas moto aquáticas, os guarda-vidas conseguiram realizar o resgate.

Apresentando grau 6 de afogamento, o sujeito foi levado de ambulância até o Hospital da cidade, o Santa Luzia, porém, não resistiu e acabou falecendo antes de chegar ao local. A vítima, natural de Capão da Canoa, foi identificada como Gustavo Parise Cassel.

Servidor da UFSM morreu após salvar filho em Tramandaí.
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CRÉDITO

Divulgação

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