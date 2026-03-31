Feira do Peixe será realizada em diferentes locais da cidade

OSÓRIO – Na Semana Santa, o Executivo osoriense, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, irá realizar mais uma edição da tradicional Feira do Peixe. Ao longo de três dias, diferentes locais da cidade vão receber a venda de peixes vivos, eviscerados e filés. A iniciativa conta com apoio da Emater-RS/Ascar.

As vendas iniciam na quarta-feira (01/04), na Praça Lucas José Guasseli, no bairro Farroupilha. Já na quinta (02/04), o serviço será realizado no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. E, para fechar, na Sexta-Feira Santa (03/04), a venda dos pescados ocorrerá na Praça da Integração, no distrito de Atlântida Sul. Vale ressaltar que na praia a venda será feita somente no período da manhã.

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