Homem é condenado a 30 anos de prisão após matar ex-companheira

A Justiça condenou Valdomiro Jacob Waschburger a 30 anos de prisão por feminicídio. O homem de 81 anos de idade matou a ex-companheira, Márcia Dorneles Rocha, de 61 anos, a facadas. O crime ocorreu em agosto do ano passado, em Imbé. Na ocasião, o idoso abordou a vítima em frente à sua residência, no bairro Albatroz, quando ela chegava do trabalho.

Após agredir a mulher com golpes de faca, o sujeito fugiu. Durante buscas na região, os policiais conseguiram capturar e prender o indivíduo próximo ao pedágio da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. Ele foi encaminhado Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde seguiu preso até o final das investigações.

JULGAMENTO

Realizado na última quinta-feira (26), no Foro da Comarca de Tramandaí, o julgamento foi presidido pelo juiz Gilberto Pinto Fontoura. Segundo o magistrado, o caso já foi julgado sob a nova Lei de Feminicídio. Responsável pela a acusação, o promotor do Ministério Público do Estado (MP-RS), André Luiza Tarouco Pinto, durante a sua fala, ressaltou a premeditação do crime, a motivação considera fútil e o fato de a vítima ser atacada sem possibilidade de defesa, o que fez com que a pena fosse maior. Após a condenação, o criminoso cumprirá a pena em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.