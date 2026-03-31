Homem morre em acidente na Estrada do Palmital



OSÓRIO – Os últimos dias foram marcados diversos acidentes de trânsito em diferentes pontos do município (veja outros acidentes na matéria da página 06 desta edição!). Um homem de 33 anos morreu na madrugada de domingo (29), após bater a motocicleta que ele conduzia contra um cavalo.

A colisão ocorreu na Estrada do Palmital. A vítima, identificada como César Santos de Souza, seguia pela via, quando acabou atingido o animal que estava solto na pista. O motociclista morreu no local. Já o equino ficou muito ferido e precisou ser sacrificado. Vale ressaltar que o proprietário do bicho não foi identificado.

Diante da situação, o trecho precisou ser bloqueado, sendo somente liberado após a retirada do corpo.

PROTESTO

Após o ocorrido, moradores do Palmital realizaram um protesto. Carregando cartazes, a população pediu por reforço de sinalização no trecho e melhorias na iluminação. A via é conhecida por registrar muitos animais soltos na pista, o que tem ocasionado diversos acidentes, incluindo o que originou a morte de César.

O corpo de César foi velado na Capela São José do Caravágio ainda durante o domingo. Já o sepultamento ocorreu na manhã de segunda-feira (30), no Cemitério do Bocó, no município de Caraá. Funcionário do Condomínio Jardim da Lagoa, o homem deixou uma filha pequena. A equipe do Jornal Momento deseja condolências aos familiares e amigos da vítima!





CRÉDITOS

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