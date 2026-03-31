Litoral Norte recebe Fórum da Assembleia Legislativa
A Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa, foi palco do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. O evento promovido pela Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), ocorreu na última sexta-feira (27) e teve como tema: ‘Municipalismo Agora – A voz e a vez dos municípios’.
A abertura ficou no comando do presidente do Legislativo gaúcho, o deputado Sergio Peres (Republicanos). Em seu discurso, o parlamentar reforço a importância da discussão do tema, tendo em vista as urgências das comunidades para o atendimento de suas demandas em áreas como Educação, Saúde, Saneamento e Infraestrutura. Segundo Peres, o objetivo é “discutir temas que preocupam a região, assim como seus desafios, vocações e oportunidades de desenvolvimento”.
Presidente do Fórum dos Coredes, Idionei Oliveira Vieira, discorreu sobre a relevância de tratar dos “problemas cruciais da vida das pessoas”, e defendeu a governança regional com entidades parceiras para melhor atender à população. O prefeito de Capão, Valdomiro Novaski, pontuou os sérios problemas que o Litoral enfrenta, incluindo o aumento populacional nos últimos 12 anos. Ele também citou outras demandas cruciais, como: água, luz, saneamento básico e saúde.
O presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e também prefeito de Morrinhos do Sul, Marcus Vinícius da Silveira, discorreu sobre as necessidades das 23 cidades da região e as dificuldades financeiras que limitam as ações administrativas. Já o deputado osoriense Luciano Silveira (MDB), contextualizou as necessidades da região a partir de sua diversidade geográfica, populacional e econômica, o crescimento exponencial da população e as demandas decorrentes, o que exige um olhar diferenciado para cada município. Segundo ele, “as potencialidades da região necessitam de um projeto que contemple as demandas principais”, declarou.
PAINÉIS
Após as falas iniciais, a programação seguiu com a realização dos painéis. O diretor do Fórum Democrático, Roque Bakof, aprofundou o propósito de tratar questões que estão do dia a dia das comunidades, detalhando os encontros regionais, assim como a metodologia do trabalho a ser realizado.
O gerente Institucional da Aegea/Corsan, Luciano Brandão falou sobre saneamento e fornecimento de água na região. O prefeito de Arroio do Sal, discutiu sobre a instalação do Porto Meridional e da Ferrovia, trazendo os aspectos favoráveis para a economia das cidades litorâneas.
Já Pablo Gusmão discorreu sobre o Plano Diretor e sistema de georreferenciamento. Também teve espaço de fala a superintendente de Relações Institucionais do Grupo Equatorial, Cristiana Muraro. Todos os espaços contaram com a mediação da jornalista da RBS TV, Rosane de Oliveira.
Esse foi o primeiro encontro dos nove para ocorrer ao longo deste ano. De acordo com o deputado Sergio Peres, a partir daí será possível definir um mapeamento estratégico, a partir da oitiva das comunidades apontando prioridades que poderão ser utilizadas como plataforma para o Plano de Governo das candidaturas ao Executivo do Rio Grande do Sul.
CRÉDITOS
FOTO 1
Alina Souza
FOTOS 2 E 3
Sâmella Moreira