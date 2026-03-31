Litoral Norte recebe Fórum da Assembleia Legislativa

Presidente da AL-RS, Sergio Peres.

A Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa, foi palco do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. O evento promovido pela Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), ocorreu na última sexta-feira (27) e teve como tema: ‘Municipalismo Agora – A voz e a vez dos municípios’.

A abertura ficou no comando do presidente do Legislativo gaúcho, o deputado Sergio Peres (Republicanos). Em seu discurso, o parlamentar reforço a importância da discussão do tema, tendo em vista as urgências das comunidades para o atendimento de suas demandas em áreas como Educação, Saúde, Saneamento e Infraestrutura. Segundo Peres, o objetivo é “discutir temas que preocupam a região, assim como seus desafios, vocações e oportunidades de desenvolvimento”.

Presidente do Fórum dos Coredes, Idionei Oliveira Vieira, discorreu sobre a relevância de tratar dos “problemas cruciais da vida das pessoas”, e defendeu a governança regional com entidades parceiras para melhor atender à população. O prefeito de Capão, Valdomiro Novaski, pontuou os sérios problemas que o Litoral enfrenta, incluindo o aumento populacional nos últimos 12 anos. Ele também citou outras demandas cruciais, como: água, luz, saneamento básico e saúde.

O presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e também prefeito de Morrinhos do Sul, Marcus Vinícius da Silveira, discorreu sobre as necessidades das 23 cidades da região e as dificuldades financeiras que limitam as ações administrativas. Já o deputado osoriense Luciano Silveira (MDB), contextualizou as necessidades da região a partir de sua diversidade geográfica, populacional e econômica, o crescimento exponencial da população e as demandas decorrentes, o que exige um olhar diferenciado para cada município. Segundo ele, “as potencialidades da região necessitam de um projeto que contemple as demandas principais”, declarou.

Abertura do Fórum Democrático realizado no município de Capão da Canoa contou com a participação de diversas autoridades da região.

PAINÉIS

Após as falas iniciais, a programação seguiu com a realização dos painéis. O diretor do Fórum Democrático, Roque Bakof, aprofundou o propósito de tratar questões que estão do dia a dia das comunidades, detalhando os encontros regionais, assim como a metodologia do trabalho a ser realizado.

O gerente Institucional da Aegea/Corsan, Luciano Brandão falou sobre saneamento e fornecimento de água na região. O prefeito de Arroio do Sal, discutiu sobre a instalação do Porto Meridional e da Ferrovia, trazendo os aspectos favoráveis para a economia das cidades litorâneas.

Já Pablo Gusmão discorreu sobre o Plano Diretor e sistema de georreferenciamento. Também teve espaço de fala a superintendente de Relações Institucionais do Grupo Equatorial, Cristiana Muraro. Todos os espaços contaram com a mediação da jornalista da RBS TV, Rosane de Oliveira.

Esse foi o primeiro encontro dos nove para ocorrer ao longo deste ano. De acordo com o deputado Sergio Peres, a partir daí será possível definir um mapeamento estratégico, a partir da oitiva das comunidades apontando prioridades que poderão ser utilizadas como plataforma para o Plano de Governo das candidaturas ao Executivo do Rio Grande do Sul.

Painéis com autoridades discutiu diferentes temas do Litoral Norte gaúcho e contou com mediação da jornalista da RBS, Rosane de Oliveira.

CRÉDITOS

FOTO 1

Alina Souza

FOTOS 2 E 3

Sâmella Moreira