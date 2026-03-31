Criminosos são detidos na região

Ação em Osório apreendeu objetos e mais de 30 porções de drogas.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (26), um homem foi preso em Osório. Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento no distrito de Atlântida Sul, quando resolveram abordar o indivíduo.

O sujeito, que não teve a idade divulgada, estava carregando um tablete e quatro porções de maconha, 27 porções de cocaína e uma balança de precisão. Ele foi preso em flagrante, tendo seu aparelho celular confiscado pelos brigadianos.

Homem foi preso em Pinhal com dinheiro, celular e entorpecentes.

AÇÕES EM PINHAL

Entre sexta (27) e domingo (29), seis pessoas foram detidas pelo 8º BPM em Balneário Pinhal. Na sexta-feira, os Policiais Militares (PMs) trafegavam pelo bairro Sindipolo, quando avistaram um homem em atitude suspeita e efetuaram a abordagem. Durante revista pessoal, os brigadianos encontraram com o homem 57 porções de drogas, sendo uma de maconha, sete de crack e 49 de cocaína. Além do material ilícito, também foram apreendidos um celular e mais de 300 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o criminoso acabou detido.

Trio foi preso em Pinhal com celulares e mais de 700 porções de drogas.

No sábado (28), a BM prendeu um homem e duas mulheres no bairro Pinhal Sul. O trio foi detido com 241 porções de cocaína e 531 porções de crack, totalizando 752 porções de entorpecentes. Durante a ação também foram confiscados cinco aparelhos celulares. Já no domingo (29), um indivíduo foi preso e um adolescente foi apreendido na praia de Magistério. Com a dupla, os policiais apreenderam 150 porções de cocaína, 411 porções de crack, dois celulares e uma quantia em dinheiro.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde vão permanecer a disposição da Justiça.

Ação em Magistério apreendeu dinheiro, celulares e 561 porções de drogas.

CRÉDITOS

BM