Governo do Estado oferece curso preparatório para o Enem

O Governo gaúcho lançou as inscrições para o Universitário do Amanhã 2026. Ele trata-se de um curso, totalmente gratuito, preparatório para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para se ter uma ideia, no ano passado foram beneficiados cerca de 8,3 mil estudantes.

É válido ressaltar que o número inicial era de 5,1 mil vagas, porém, houve a necessidade de aumento devido a grande procura. Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, isso demonstra o interesse dos jovens em ter oportunidades que tornem o sonho da carreira uma realidade.

“Sabemos que precisamos olhar para a educação como prioridade e fazer dela a pauta central de qualquer debate sobre desenvolvimento socioeconômico. O Ensino Superior aumenta a empregabilidade e deixou de ser secundário neste debate. Quantos postos estão deixando de existir em razão do avanço da tecnologia? Precisamos dar condições aos jovens de se prepararem para cursar uma universidade”, ressaltou Baldisserotto.

A iniciativa é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, em parceria com o CIEE-RS, e disponibilizará mais de oito mil vagas para jovens da Rede Pública do Rio Grande do Sul e ex-alunos residentes no RS. Iniciadas na quinta-feira (2), as inscrições são feitas de maneira online. Interessados em participar devem preencher um formulário disponível em: universitariodoamanha.org.br.

Após confirmada a inscrição, o aluno terá acesso a uma plataforma de estudos com videoaulas gravadas nas quatro áreas do conhecimento: e Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. Uma novidade deste ano é um aplicativo que irá reunir todo o conteúdo do curso, permitindo também o acesso pelo celular, com baixo consumo de dados de internet — ampliando o alcance para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

UNIVERSITÁRIO DO AMANHÃ

Para se inscrever, os estudantes devem residir no estado, estar cursando a partir do 1º ano do Ensino Médio em 2026 ou ter concluído o Ensino Médio na Rede Pública de ensino do Rio Grande do Sul. Lembrando que haverá preferência para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Além das aulas online, os estudantes terão acesso a um banco de questões de provas anteriores do Enem; testes vocacionais e simulados; acompanhamento contínuo para esclarecimento de dúvidas sobre inscrições e acesso à plataforma; e acesso ilimitado aos conteúdos até a data da prova.

CRÉDITO

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