Duas cidades do Litoral devem contar com SCAB

Representantes dos municípios de Capivari do Sul e Palmares do Sul estiveram reunidos com o comandante do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o tenente-coronel Abílio Homrich, durante a última semana. No encontro realizado na sede da prefeitura de Capivari, foi discutida a possibilidade de a cidade receber um Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) no distrito de Santa Rosa.

Na ocasião, foram discutidos os requisitos necessários para a implementação do SCAB, assim como a responsabilidade nos envolvidos no processo. Ainda durante o encontro, foi apontada a possibilidade do repasse de um caminhão usado para atender as ocorrências. De acordo com o tenente-coronel Homrich, a criação do Serviço irá reduzir o tempo de resposta para atendimentos de incêndio, resgates e salvamentos na região.

Caso isso venha acontecer, as duas cidades vão passar a contar com o Serviço. Atualmente, Capivari e Palmares não contam com bombeiros e são atendidas pelo Pelotão de Cidreira. Além desse, outros seis municípios do Litoral Norte gaúcho contam com Batalhão fixo: Capão da Canoa, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Terra de Areia, Torres e Tramandaí, sendo a última sede do 9º Batalhão do CBM. Já Arroio do Sal e Balneário Pinhal são atendidas pelo SCAB.

A reunião também contou com a presença de outras autoridades, incluindo os prefeitos Marco Cardoso (Capivari) e Regis Bauermann (Palmares), assim como o capitão dos bombeiros, Ricardo Dumke.

LEGENDA

Autoridades da Capivari e Palmares estiveram reunidas com o comandante do 9º Batalhão do CBM, o tenente-coronel Abílio Homrich.

CRÉDITO

PMCS