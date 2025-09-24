Município amplia serviços para pessoas com TEA

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior e o secretário Municipal de Saúde Gonzalo Pintos estiveram reunidos com representantes do Ministério da Saúde. O encontro ocorreu na última quinta-feira (18) e contou com a presença de agentes do Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual – Dr. Freddy Flaviano Torrico Soria (CER) e de outras autoridades locais, incluindo as vereadoras Professora Isabel (PT) e Rosi Jardim (PDT).

Na ocasião, foi anunciado que a habilitação do CER, passando a nível IV. Com isso, a instituição de Saúde poderá ampliar os serviços voltados a pessoas com deficiência (PcDs), assim como aquelas que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Para a aplicação dos novos serviços, o Centro de Reabilitação irá contar com recursos destinados do Governo Federal.

CRÉDITO: Divulgação