Imóvel de luxo será leiloado para quitar dívida trabalhista

Uma construtora foi condenada a pagar a quantia de 10,2 mil de dívida trabalhista. Porém, após ela não cumprir o acordo, a Justiça determinou que um imóvel de luxo fosse a leilão para quitar o valor. O imóvel localizado em Xangri-lá pertence a um casal, sócios da empresa, e está avaliado em R$ 1,2 milhão.

A decisão foi dada pela juíza Rozi Engelke, da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Segundo a magistrada, não seria razoável permitir que os empresários mantivessem a posse da residência, enquanto um crédito de apenas 0,85% do valor do bem permanecia sem pagamento.

Em resposta, a defesa tentou impedir a venda do imóvel, alegando que a residência era a única moradia utilizada pela família, pedido o qual foi negado devido a indícios de fraude na venda de outro imóvel pertencente ao casal durante o processo judicial. Devido a isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) rejeitou os recursos apresentados pelos sócios.

Entretanto, foi determinado que 300 mil reais serão retirados do valor total da venda para que os devedores possam adquirir outro imóvel compatível com uma residência digna. Já o restante, será direcionado a outros processos trabalhistas envolvendo os mesmos devedores.