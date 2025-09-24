Obras na RSC-101 devem iniciar nesta semana

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes, por meio do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), anunciou na segunda-feira (22), o investimento de mais R$ 51,8 milhões para obras na RSC-101. Os novos trabalhos devem iniciar até o final desta semana. Ao todo, o Governo do RS irá investir R$ 146,8 milhões na repavimentação de 186 quilômetros (km) da rodovia, no trecho entre os municípios de Osório e Tavares. Até o momento, 70% dos trabalhos já foram concluídos.

Além disso, o Daer também irá realizar a construção de cinco nova pontes na região, sendo uma delas na ERS-417, sobre o Arroio Três Forquilhas (Três Forquilhas), e as outras quatro na ERS-494, sobre o Arroio Lajeadinho (Três Cachoeiras) e os Rios De Dentro (Mampituba), Mengue e Negro, sendo os dois últimos localizados em Morrinhos do Sul. Para isso, será investida a quantia de R$ 25,9 milhões.

OUTRAS OBRAS

As novas estruturas dão continuidade aos investimentos feitos pelo Estado na região. Outros exemplos, são as pontes sobre o Arroio Carvalho (que liga Caraá a Santo Antônio) e a de Três Cachoeiras, que custaram R$ 6,5 milhões e R$ 5,2 milhões, respectivamente. Já em relação as rodovias, também receberam melhorias as ERSs 030, 389 (Estrada do Mar) e a 786 (Interpraias), a qual segue recebendo duplicação no trecho de Tramandaí.

No total, o Governo gaúcho já investiu cerca de 220 milhões de reais em obras no Litoral Norte. Para Juvir Costella, as obras são fundamentais para qualificar a logística da região, garantindo estimulo ao desenvolvimento econômico das cidades litorâneas: “Estradas e pontes são elos importantes da nossa malha viária. Estamos mobilizados para entregar estruturas de qualidade e com a segurança que a população merece”, afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes.

Secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella.

CRÉDITOS: Daer