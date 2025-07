MP apresenta Projeto ‘Mãos Dadas’

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores local recebeu no dia 11 deste mês, um evento promovido pelo Ministério Público do Estado (MP-RS), por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude (CAOEIJ). O evento contou com a presença do promotor de Justiça da Comarca de Osório, Leonardo Chim, assim como servidores da Rede de Proteção à Infância e Adolescência do município e de Maquiné.

Na ocasião, foi apresentado o Projeto ‘Mãos Dadas’. De acordo com a coordenadora do CAOEIJ, a promotora de Justiça Cristiane Corrales, o projeto tem como objetivo “qualificar a atuação das instituições e dos profissionais envolvidos na proteção infantojuvenil, promovendo uma articulação mais efetiva entre os diversos setores responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes”.

O ‘Mãos Dadas’ também “busca ampliar a capacidade de prevenção e enfrentamento de situações de violência e de violação de diretos, a partir da atuação integrada de órgãos públicos”, declarou Corrales. O projeto ainda visa “fortalecer os canais de denúncia e sensibilizar para que a sociedade não se cale diante da suspeita de violência contra crianças e adolescentes”, complementou a promotora Cristiane.

CRÉDITO: Eudes Correa