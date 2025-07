Motorista é resgatado após carro pegar fogo na Estrada do Mar

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na noite de domingo (20), após um automóvel pegar fogo na ERS-389 (Estrada do Mar), em Capão da Canoa. O acidente foi registrado no quilômetro 44 da rodovia, no distrito de Arroio Teixeira. De acordo com o CBM, o fogo teria começado após o veículo sair da pista.

Policiais Militares (PMs) do Grupo Rodoviário de Torres, que realizavam patrulhamento na região, ficaram sabendo do acidente e foram ajudar na ocorrência. Quando eles chegaram no local, avistaram um homem tentando sair do carro. Felizmente, eles conseguiram retirá-lo antes que o condutor se ferisse.

A vítima, de 60 anos de idade, foi levada a um hospital da região para receber atendimento médico e passa bem. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia destruído o veículo e se espalhado, atingindo fios de alta tensão. Felizmente, o incêndio foi controlado e ninguém ficou ferido.

CRÉDITO: CBM