Município do Litoral Norte receberá Tenda da Saúde

Uma parceria entre o Sistema Fiergs e a Secretaria Estadual de Saúde (SES) tem agilizado o serviço de atendimento médico em diferentes cidades gaúchas. Em meio a superlotação das unidades de Saúde, devido, principalmente pelo aumento dos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi-RS) tem montado tendas em determinados municípios.

Os locais contam com médicos, enfermeiro e técnicos em enfermagem. As tendas têm 30 metros quadrados, aonde são realizados serviços de atenção primária, como aferição de sinais vitais, pequenos curativos e orientações gerais. Além dos atendimentos aos pacientes, a equipe da tenda integra a mobilização para ampliar a cobertura vacinal contra a Gripe, especialmente entre os públicos prioritários. O objetivo é garantir o cuidado básico à população e encaminhar, quando necessário, os casos que exigem atendimento de média e alta complexidade.

Cerca de 25 cidades receberão o serviço, incluindo as mais afetas pelas enchentes de 2024. No Litoral Norte gaúcho, a tenda será instalada em Mostardas. A previsão é que as estruturas permaneçam nos municípios por cerca de quatro meses, podendo ser prorrogadas conforme a demanda.

CRÉDITOS: Lucas Machado