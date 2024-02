Motorista fica ferido em acidente na ERS-784

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de terça-feira (30/01), após um automóvel Ford Fiesta sair da pista e capotar no quilômetro cinco da ERS-784, em Cidreira. De acordo com o CBM, o motorista do carro, de 61 anos, teria perdido o controle da direção, o que acabou ocasionando o acidente, indo parar em uma área de vegetação. Vale ressaltar que não houve necessidade de bloqueio no trecho.

A vítima acabou ficando presa entre as ferragens e precisou ser retirado do carro com auxílio dos Bombeiros. O homem, que estava sozinho no automóvel, ficou ferido e precisou ser levado a um Hospital da região. Após atendimento, ele foi liberado e passa bem.