Jovem é encontrada morta no Litoral

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de segunda-feira (29/01), após receber informações de que uma mulher havia sido baleada em Mostardas. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) se dirigiram até o local, que fica na Avenida Padre Simão, no balneário Mostardense, onde encontraram a jovem, de 19 anos, morta. A vítima foi identificada como Larissa dos Santos. O local foi isolado para a realização da Perícia, sendo o caso registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Mostardas.

Os Policiais realizaram buscas na região, encontrando um carro Corsa abandonado na beira da praia. Perto dali estava um homem, o qual foi abordado. De acordo com o delegado André Castilhos, o indivíduo, de 46 anos, estava com o celular da vítima. Ele acabou confessando participação no crime e acabou sendo preso.

O sujeito, que já tinha antecedentes criminais, inclusive por homicídio, foi levado a DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Vale ressaltar que um segundo homem, que também estaria envolvido no crime, segue foragido e está sendo procurado. A Polícia continua com as investigações e acredita que a morte da jovem esteja relacionada com a disputa do tráfico de drogas na região.