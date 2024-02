NOTÍCIAS CURTAS

FESTA DE IEMANJÁ – Acontece nesta sexta-feira (2), na Beira-Mar de Atlântida Sul, a Festa de Iemanjá. O evento terá início às 8h e 30min, e tem como objetivo a celebração a mãe de todos os orixás. A realização é do Conselho Municipal do Povo Tradicional de Matriz Africana de Osório e conta com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura.

BIBLIOTECA – A prefeitura informou nesta semana, que foi adiada a reinauguração da Biblioteca Pública Municipal Fernandes Bastos. Previsto para acontecer na próxima quarta-feira (7), o evento foi adiado e ainda não tem uma nova data para acontecer. Localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Osório, a Biblioteca está fechada desde o último dia 17 de julho para a realização de obras.

OPERAÇÃO VERÃO – Dando continuidade as ações realizadas pela Polícia Civil (PC) durante a Operação Verão Total, os agentes estarão nesta sexta (2) na praia de Atlântida Sul. Será realizada a Minirrústica e uma oficina de desenho. As atividades gratuitas acontecem em frente à Pousada Gaivota (Avenida Beira-Mar, no 684), a partir das 10h. Além de Osório, também haverá ações da PC nas praias de Capão da Canoa, no sábado (3), e Capão Novo, no domingo (4).

Minirrústica será uma das atividades realizadas pela PC em Atlântida Sul. – FOTO: PC

VERÃO INTEGRAÇÃO – Dando continuidade à programação do Verão Integração Atlântida Sul, acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 19h, o show com João Paulo e Banda. Já no sábado (3), haverá apresentação do grupo de Rap VZ A Banca, com início às 18h. Além disso, todas as semanas (entre quarta e domingo) acontece o Parque Recreativo, sempre com início às 16h e se estendendo até aa 19h. Toda as atividades são gratuitas e acontecem na Praça da Integração. A realização é da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e conta com apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Sindilojas Litoral-Centro.

VZ A Banca será uma das atrações do Verão Integração Atlântida Sul neste final de semana.

JACARÉ ATROPELADO – Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foram acionados na terça-feira (30/01), após um jacaré ter sido encontrado morto em trecho da ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório. De acordo com a Patram, o animal, da espécie Papo-Amarelo, foi vítima de atropelamento.

Os policiais relataram que casos de atropelamento de animais são muito comuns na região, principalmente aqueles que habitam lagos, rios e banhados próximos as estradas. Recentemente, houve um registro de um quati atropelado no quilômetro um da Estrada do Mar. A Patram alerta para que os motoristas tenham cuidado redobrado no trânsito para evitarem acidentes.

Animal foi encontrado em trecho da Estrada do Mar, em Osório. – FOTO: Luis Baldus

FEIRA DO LIVRO

Iniciada na quinta-feira (1), a Feira do Livro de Atlântida Sul seguirá até sábado (3), com diversas atrações. O evento é realizado pela prefeitura, por meio da Assessoria de Cultura, e acontece na Praça da Integração. Lembrando que as Bancas abrem sempre a partir das 18h.

Entres hoje (sábado) e amanhã (sábado), haverá um workshop de Grafite com o grupo Coletivo LN Graffiti Corp. Durante o workshop, os participantes irão aprender sobre a arte do Grafite, aplicação em telas e decoração de ambientes, com a realização de atividades práticas. A ação, que é gratuita, contará com a participação de artistas locais, além de outros vindos das cidades de Capão da Canoa, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí.

Em relação a programação, ainda nesta sexta (2), haverá a apresentação do espetáculo teatral ‘A Lei do Rei’, um Bate-papo com membros da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN) e um show com a cantora Xuxa Gaúcha. Já no sábado, estão previstos: Show de mágica com Bruno Mariotti, Contação de História com Henrique Leal e Jefferson Hertzog e apresentação da Banda da Brigada Militar. O encerramento ficará por conta do show musical com Bibiana Bolacell.