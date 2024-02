Operação interdita estabelecimento no Litoral

Em mais uma etapa da Operação Desmanche, os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) fiscalizaram uma oficina mecânica em Santo Antônio da Patrulha. A ação aconteceu na manhã de quarta-feira (31/01) e contou com a participação de 25 agentes da Brigada Militar (BM), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Polícia Civil (PC), do Instituto-Geral de Perícias (IGP), do Departamento de Trânsito (Detran), além da SSP.

No local, foi encontrado um veículo em situação de furto. Conforme a SSP, o carro teria sido furtado no bairro Restinga, em Porto Alegre. O automóvel foi encontrado com numeração do motor adulterada. Além disso, no estabelecimento também foram apreendidos outro motor e mais dois blocos de motores furtados, também com a numeração modificada, totalizando nove toneladas de material.

O proprietário da oficina foi preso e local interditado. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO

A Operação Desmanche tem objetivo de combater a venda de peças ilegais e reduzir os roubos e os furtos de veículos. A força-tarefa tem como alvo empresas ou oficinas destinadas ao desmanche e à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos oriundos de veículos em fim de vida útil, sujeitos à desmontagem. De acordo com o coordenador da Operação, o tenente-coronel Jeferson Eroni, “o apoio da população, ao fazer denúncias, colabora para as investigações e as soluções dos crimes”. Vale ressaltar que, novas ações como essa não estão descartadas.