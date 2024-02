Patram recebe viaturas e novos equipamentos

OSÓRIO – A prefeitura realizou na tarde do dia 23 de janeiro a entrega de duas nova viaturas para a Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM), incluindo uma Mitsubishi/L200 Triton. Além disso, também foram entregues um reboque para embarcação e um aparelho sonômetro, instrumento (normalmente portátil) projetado para medir os níveis sonoros de uma forma padronizada. Ele responde ao som aproximadamente da mesma maneira que o ouvido humano e fornece medições objetivas e reproduzíveis dos níveis de pressão sonora.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos vinculados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente da prefeitura, em parceria com o Ministério Público (MP), e irão auxiliar no trabalho desenvolvido pela Patram nas ações de fiscalização e preservação da fauna local, assim como o combate a prática de crimes ambientais.

Equipamento é utilizado para medir os níveis sonoros de uma forma padronizada.

O comandante do Comando Ambiental da BM, o coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos afirmou que as viaturas e os equipamentos irão qualificar o trabalho da Patram em toda a região. “A prefeitura não está só entregando esses veículos para a Brigada Militar. Ela está devolvendo para a sociedade, de forma objetiva, recursos financeiros que foram gerados aqui no município em prol da qualidade de vida de todos os moradores”, declarou. “Estamos muito contentes pelo recebimento do material e, ao mesmo tempo, isso obviamente aumenta nossa responsabilidade em melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviços”, complementou o coronel Rodrigo.

Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos.

O ato de entrega ocorreu no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e também contou com a participação do prefeito Roger Caputi, do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária Júlio Mirim, do presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon, do vereador Ed Moraes (MDB), entre outras autoridades, além de policiais da Patram.

“É uma entrega importantíssima para a cidade. Estamos entregando equipamentos para que a nossa Patram possa fazer o trabalho de fiscalização, de controle e de preservação do nosso meio ambiente. Nós que temos um meio ambiente riquíssimo, com o Morro (da Borússia), as lagoas, praias. Esses locais precisam que a nossa estrutura de segurança esteja equipada”, afirmou o prefeito Roger.