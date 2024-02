Planeta Atlântida movimentará o Litoral durante o final de semana

O Litoral Norte receberá milhares de pessoas neste final de semana durante o Planeta Atlântida. Entre sexta (2) e sábado (3), a Sociedade Amigos de Balneário Atlântida (Saba), em Xangri-lá, receberá a 27ª edição do evento que é considerado o maior festival de música do Sul do país.

Mais uma vez o Planeta contará com diversas atrações para todos os gostos, incluindo nomes como: Alok, Armandinho, Fresno, Gabriel – O Pensador, Gusttavo Lima, Ludmilla, Luísa Sonza, NX Zero, Os Paralamas do Sucesso, Papas da Língua, Pedro Sampaio, Thiaguinho e muito mais! Lembrando que ainda há ingressos disponíveis no site oficial do evento .

Quem não poder ir, poderá assistir as apresentações pela RBS TV. Na sexta, a transmissão começa após o Jornal da Globo, e no sábado, depois do Big Brother Brasil (BBB) 24. Já no domingo (4), após o BBB haverá a apresentação dos melhores momentos do Planeta. Além disso, a Rádio Atlântida também fará a transmissão do evento.

Os trabalhos iniciarão a partir das 7h de sexta. As 16h e 30min, terá início a transmissão em vídeo do evento, que poderá ser acompanhada pelo YouTube. A cobertura do Palco Planeta, entrevistas e bate-papo será transmitido no canal Lives Atlântida e os shows do Palco Atlântida no canal Atlântida Fora do Ar.