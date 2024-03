Motociclista é preso na Estrada do Mar

OSÓRIO – Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizavam ações de fiscalização do trânsito, durante a manhã de sábado (2), quando flagraram uma motocicleta trafegando sem os espelhos retrovisores e resolveram abordá-la. A ação aconteceu no quilômetro cinco da ERS-389 (Estrada do Mar).

De acordo com o CRBM, o veículo, com placas de Parobé (na região Metropolitana), estava com a numeração do chassi alterada. Diante dos fatos, o condutor da moto, de 23 anos, foi preso por adulteração de sinal de identificador de veículo e levado à Delegacia de Polícia (DP) do município para registro de ocorrência. Já a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao depósito da cidade.