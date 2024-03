Homem é preso acusado de abusar de criança de 10 anos

A Polícia Civil (PC) prendeu em Capão da Canoa um homem acusado de abusar sexualmente de um menino de 10 anos de idade. As investigações tiveram início em novembro do ano passado, quando os pais da criança desconfiaram da mudança repentina de comportamento do filho. O suspeito trata-se de um familiar que cuidava do menor.

Durante as investigações, os policiais conversaram com a vítima, a qual confirmou os abusos sofridos pelo familiar. Um mandado de prisão preventiva foi expelido e cumprido na tarde da última quinta-feira (29/02). O homem, que não teve a identidade divulgada, foi levado à Delegacia de Capão e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Vale ressaltar que a Polícia segue investigando o caso.