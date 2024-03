Neimar Pacheco é o novo secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude

OSÓRIO – Foi realizada na manhã de segunda-feira (4), no Gabinete do Prefeito, a posse do novo secretário Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude: Neimar Pacheco assume o lugar de Eduardo Pellegrini, que deixou o cargo para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições deste ano.

Ao longo de seus 60 anos, Neimar acumulou diversas funções, se destacando na área de produção de eventos. Ele foi responsável por realizar alguns dos principais eventos da região como o Festival de Balonismo (Torres), o Festimel (Balneário Pinhal), a Festa do Peixe de Tramandaí e a Moenda da Canção, em Santo Antônio da Patrulha. Já no município, Neimar atuou como secretário de Cultura, Desporto e Turismo, entre os anos de 2001 e 2004, na Gestão de Alceu Moreira (MDB).

Na ocasião, ele foi responsável por diversos projetos, como a criação da Banda Municipal, o Radical Park, o Caminhos da Borússia, o Carnaval de Rua e a Tafona da Canção Nativa, além da ampliação do Rodeio de Osório para 10 dias. Por falar no Rodeio de Osório, esse foi um dos motivos para que o ex-secretário deixasse o cargo com antecedência. Em entrevista a uma rádio local, Dudu Pellegrini afirmou que a saída precoce foi para dar mais tempo para que Neimar pudesse organizar o evento deste ano, o qual está previsto para acontecer entre os dias 29 de maio e 02 de junho, no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva.

Durante sua posse, Neimar afirmou estar pronto para voltar a assumir a pasta, a qual, segundo ele, é tão importante para o município. “É um grande desafio. Estou pronto para desenvolver o trabalho na Secretaria. Tenho certeza que junto de tantas pessoas competentes podemos fazer acontecer e contribuir da forma que Osório merece”, declarou o novo secretário.

O prefeito Roger Caputi ressaltou a responsabilidade delegada a Neimar e afirmou que sua atuação trará “bons frutos” para a cidade. Já o presidente do Legislativo osoriense. Miguel Calderon, desejou sucesso ao secretário na nova caminhada. Também estiveram presentes da cerimônia secretários municipais, vereadores, familiares e amigos do secretário.