Moradores da Vila Verde recebem mutirão da Defensoria Pública

OSÓRIO – A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DP-RS) promoveu nos dias 30 e 31 de maio, um mutirão de atendimento na Associação de Moradores da Ocupação Vila Verde, no distrito de Atlântida Sul. Na ação, organizada pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (NUDEAM), defensores e defensoras públicas estiveram disponíveis para prestar esclarecimentos e orientação jurídica aos moradores. Ao todo, 205 atendimentos foram realizados.

CRÉDITO: DP-RS