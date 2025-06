Motorista é preso dirigindo embriagado

Os agentes da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) realizavam patrulhamento durante a manhã de segunda-feira (2), quando flagraram um automóvel colidindo e derrubando uma placa de sinalização. Devido a colisão, o veículo foi parar no canteiro da via. O acidente ocorreu na Rua das Petúnias, no balneário de Jardim Atlântico.

Ao ser abordado pelos guardas, o motorista do carro, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, se negou a fazer o teste do bafômetro. Em buscas no automóvel, foram encontrados cinco latões de cerveja. Não bastasse isso, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bloqueada.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e levado a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Homem acabou derrubando placa de sinalização em balneário de Tramandaí.

CRÉDITOS: GMT