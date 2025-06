Inaugurada revitalização do Ginásio Caetano Tedesco

Apesar da noite fria, a população lotou as arquibancadas do Ginásio Caetano Tedesco, em Santo Antônio da Patrulha (SAP), durante a noite de quinta-feira (29/05), para celebrar a reinauguração do espaço. A noite ainda contou com a abertura do Campeonato Municipal de Futsal – Taça Pedro Souza.

A secretária de Cultura, Turismo e Esportes do município, Jassira Castro, ressaltou a importância do Ginásio, que, segundo ela, será palco de grandes jogos, novas conquistas e momentos de integração comunitária”. É válido destacar que o local já vem sendo utilizado por atletas de diferentes modalidades esportivas, como Ginástica Rítmica, Taekondo, Karatê e Vôlei, além de receber aulas das Escolinhas de Futsal dos projetos sociais Bom de Bola, Bom na Escola e Leão de Judá.

Jassira Castro, secretária de Esportes de Santo Antônio.

Após as obras, o Ginásio passou a contar com novo telhado, quadra e redes novas. O trabalho recebeu investimento de R$ 190 mil, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta (PDT), representado na ocasião pelo seu assessor, Maurício Roni.

“O Ginásio está mais lindo e mais bem equipado do que em qualquer outro momento de nossa história. Ele volta para a comunidade absolutamente diferente. Quero deixar meu agradecimento ao deputado, pela sensibilidade em atender nossa demanda e investir em uma área tão essencial para o desenvolvimento social e esportivo da nossa cidade”, declarou o prefeito de SAP, Rodrigo Massulo.

Prefeito patrulhense Rodrigo Massulo.

CRÉDITO: PMSAP