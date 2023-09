MATAR OU DEIXAR PIRADO

A tomada do poder pelos comunistas integrante da gang do descondenado está permitindo que aos poucos na nação brasileira entenda que o que era o certo agora é o errado. Mentir é coisa do passado, pois se repetir por muitas vozes logo será uma verdade e assim se poderá mudar a história. A ciência foi banalizada e centenas de anos de descobertas científicas agora começam a ter nova interpretação por “especialistas” ou por semideuses da toga. A pandemia está sendo o divisor de águas entre o conhecimento e a destruição deste. As pessoas estão ficando imbecializadas pelo que está ocorrendo e pelo avanço da tecnologia. O ensino está desmoralizado em nosso país, mas não mais do que o desgoverno e a corte da Justiça.

A população brasileira está ainda atônita com os efeitos deletérios do “fique em casa” pela invasão em suas casas das mentiras veiculadas pela velha mídia que sempre buscou no poder impingir sua influência. Liada ao mal do comunismo se tornou o meio de atingir a sociedade brasileira com suas falácias e esconder a roubalheira e o tráfico de influência em busca de propina e poder. A esperança que havia nas Forças Armadas para manter a nação sob a égide da Constituição mostrou-se atrelada ao governo da corrupção e ao comunismo que outrora combateu. O verde das fardas amarelou quando a população clamava por Democracia e estes optaram pela democracia às avessas.

A mais alta corte da Justiça foram ao longo dos anos sendo montada para destruir a nação, mesmo tendo esta perdido também sua credibilidade ao afrontar o povo em seus costumes e nas regras que sempre foram respeitadas. Assim em menos de um ano vimos a Suprema Corte soltar corruptos, bandidos, prender inocentes, vira um tribunal de inquisição, desrespeitar dos demais poderes, a Procuradoria da República e os direitos dos cidadãos, principalmente aqueles que estão produzindo alimentos para sustentar o mundo. Para assombro da nação se está vendo que logo usar drogas será legalizado, quando abominam o uso de cigarros. Os indígenas e suas áreas demarcadas ganharão novas fronteiras criando uma nação independente e explorada forçando milhares e deixarem seus investimentos na produção.

O país está vivendo uma crise generalizada de preceitos fundamentais em decorrência da omissão de um Congresso comandado por corruptos e interesseiros. E agora temos de esperar que a votação da liberação do aborto aconteça a partir do voto de uma mulher que teve a felicidade de não ser abortada quando foi gerada e de sua mãe hoje não estra mais entre nós para assistir a esta aberração. A provável aprovação da lei do aborto será o caminho para abertura de comércio de órgãos, de assassinato de bebês e de estímulo a gravidez precoce e por fim à prostituição no começo da idade reprodutiva. Não se trata de ser contra o aborto, pois a lei prevê os casos excepcionais, mas não estimula esta prática como certamente esta nova norma irá promover.

O povo em nenhum momento foi consultado, nem mesmo pelos seus representantes que lá estão no combalido Congresso ávidos por emendas parlamentares e malas de dinheiro. Algo que certamente fará com que o povo cada dia mais desacredite na política, que perca a esperança de uma vida próspera, pois todos serão levados a miséria pelo governo que aos poucos está empobrecendo a população e a tornando submissa de programas sociais. Enquanto os ricos seguem mais ricos, mas que logo estarão também sendo ameaçados com mais impostos para sustentar o regime totalitário comunista que está sendo implementado no Brasil.

Grandes nações desenvolvidas estão esperando esta catástrofe no Brasil para fazerem o mesmo que tem feito por décadas com os países africanos, sustentando ditaduras e estas explorando o povo na miséria. Mas já temos exemplos vivos aqui na América Latina como o caso da Venezuela e países da América Central. A Argentina está um caos, mas parece que o povo está para dar a volta por cima e execrar os corruptos e a esquerda do poder, depois de ser destruída ao longo de anos.

Aqui no Brasil está se autorizando a matar antes mesmo de nascer e aos que já cresceram nas últimas décadas estão se tornando viciados, preguiçosos, mimizentos e perdendo totalmente a noção de vida para se atrelarem às drogas tornando-os verdadeiros zumbis vivos e inúteis.