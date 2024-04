O ADEUS A ESTÓRIA VIVA DA CIDADE

Na última quinta-feira encerrou o mandato do maior políticos dos últimos tempos de Osório. Eduardo Renda se despede da cidade que tanto batalhou, admirou e ajudou a construir ao lado de outras grandes figuras do cenário municipal. Foi sem dúvida o maior desenvolvedor do turismo regional, quando Osório era gigantesco em área e criou a campanha “Osório das Quatro Estações”. Sua visão macrorregional estava a abrir o caminho para desenvolver a “indústria sem chaminé” como se costuma dizer o turismo.

Por décadas dividiu sua vida com a política e o contato direto com o público no guichê da Estação Rodoviária de Osório, por onde de madrugada a partir das 5 horas da manhã lá já estava a saber da comunidade seus anseios, preocupações e necessidades dos munícipes. Assim, conquistou popularidade, milhares de amigos que em grande parte citava o nome ao ver ou ouvir a voz numa demonstração de grande memória que registrava fatos e acontecimentos.

Renda também foi conselheiro do Hospital e integrante e membro ativo do Conselho Consultivo por várias gestões e profundo conhecedor das dificuldades que forma surgindo ao longo do tempo como os déficits gerados pelos serviços pagos pelo SUS. E, por coincidência veio a falecer justamente na noite da audiência pública que pode estar levando ao fim o Hospital que tanto colaborou como pessoa da sociedade, como ente público que aplicou recursos na entidade, dando a devida importância à Saúde da cidade.

A liderança de Eduardo Renda era inegável e sempre tinha o apoio de amigos partidários que o exaltavam e sempre o colocavam na linha de frente do partido, desde os tempos da UDN e acompanhando as mudanças chegou ao PP. O respeito e admiração da comunidade e de seus correligionários sempre o apoiavam nas campanhas e sendo um promissor candidato. Sua importância ficou sendo o fiel da balança eleitoral na cidade na divisão entre o PDT e MDB partidos pelos quais esteve ao lado e onde oportunizou a ser pela primeira vez prefeito de Osório com mandato de dois anos, quando Alceu renunciou para ser conquistar sua primeira legislatura estadual.

O ex-prefeito e até há pouco secretário municipal de Administração conhecia a sistema pública da administração municipal, bem como a legislação e o regramento do serviço público. Sua firmeza de opinião sempre foi pautada no conhecimento e na sua visão geral da comunidade, que pouco pode exercer como mandatário do município, mas reconhecidamente visto como um visionário do futuro da nossa cidade.

Aos 81 anos, o ex-prefeito Eduardo Renda, não sobreviveu para ver o destino talvez trágico que venha a ter o Hospital de Osório que tanto se dedicou e que com certeza buscaria uma solução entre tantas para assegurar que a cidade mantivesse sua própria instituição de Saúde por onde passaram os mais ilustres políticos da cidade.

Este baluarte da política também pode ser visto como a partida de mais uma grande parte da estória da cidade que se mantinha viva em sua mente, pois viveu os mais diversos momentos políticos da cidade que fizeram o município crescer e a despontar como uma das melhores cidades a se viver.

Sua missão está cumprida e em sua partida certamente foi ciente de que tudo fez em prol da cidade e um dos gestores do município na ativa como sempre buscou ser, mas ao mesmo tempo deixará a boa lembrança das madrugadas no guichê da Rodoviária onde ali ouvia a voz da cidade.

Osório teve mais esta grande perda como cidadão, político, empresário e amigo, mas certamente não resistiria ver o Hospital ser desencarnado da comunidade osoriense pelo qual tanto batalhou e participou ao longo de décadas, juntamente com outros tantos amigos que fez e buscaram manter o São Vicente.

A estória viva da cidade se despede, assim como boa parte já havia partido como os ilustres osorienses natos ou naturalizados como os professores Benito Izolan, Juraci Pasquotto, Eduardo Abrahão, Martim Tressoldi e que agora estão juntos a olhar por toda a cidade.