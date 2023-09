BOCA DO BALÃO 6670

INGRESSO de Eduardo Renda na administração atual demonstra que o MDB e PP já estão afinados pra a eleição do próximo ano. Para o prefeito Roger será o ponto de apoio na estão com conhecimento de gestão e dos problemas da comunidade. Na outra ponta cresce os comentários de que Romildo Bolzan poderá vir a se candidatar a prefeito com a intensão de recolocar o PDT a frente do governo municipal.

AUDIÊNCIA pública que pretende colocar a prefeitura como proprietária do Hospital São Vicente de Paulo pelos míseros R$ 25 milhões à entidade foi adiada para uma nova avaliação para ser desapropriado. Com o ingresso de Renda na Secretaria da Administração e que logo estará inteirado das contas públicas certamente evitará que a Prefeitura assuma esta reponsabilidade que as interventoras contribuíram para aprofundar o problema financeiro do Hospital.

CHUVAS intensas estão sendo previstas nestes dias e que certamente aumentarão os problemas de alagamentos e inundações pelo estado. Em Osório o grande volume de água que está sendo previsto até esta quarta-feira vai elevar ainda mais os níveis das lagoas e logo o bairro Medianeira, abaixo da rua da Lagoa poderá ter alagamentos.

PREFEITURAS de todo país reclamam que o governo federal vem reduzindo as transferências do Fundo de Participação dos Municípios – FPM maior fonte de receita de grande parte dos municípios brasileiros. No entanto, o governo federal está a emprestar bilhões a países esquerdistas desmerecendo a população brasileira através do endividamento das prefeituras e a consequente falta de prestação de serviços de saúde e educação à população. Vitória do amor, mas era o amor da namorada do prisioneiro.