Ladrão, louco e senil

O Brasil está num momento de vergonha internacional e com toda a diplomacia comprometida em buscar desfazer o que desvairadamente tudo o que o ladrão descondenado e empossado na presidência vem realizando a cada viagem internacional as custas do dinheiro público.

Enquanto os seguidores da esquerda tomam conta do país e desconstroem a democracia, o Brasil é envergonhado no exterior pelo empossado e sua concubina desvairada. As viagens são para criar narrativas e desviar o foco das atrocidades que estão a acontecer e que são encobertas pela mídia dominada. Quem não se submete ao jugo pode ter sua concessão cassada, como que se está pretendendo com as concessões do grupo Jovem Pan. As acusações são sempre as mesmas para prender, processar e cassar, que subvertidamente o ministro Alexandre de Moraes criou, como novo rito processual, e fez surgir o inquérito do fim do mundo e o das fake news.

As ações do descondenado fora do país criaram um embate com a comunidade judaica em pronunciamento claro de apoio a terroristas, ladrões, assassinos e fascistas, além da discriminação racial que seguidamente tem revelado em pronunciamentos aqui no Brasil. Muitos que apoiaram o descondenado, que culminou na posse do ladrão se dizem agora surpresos com as atitudes do empossado, mas um pequeno exercício de memória ou de pesquisa seriam suficiente para saber que um analfabeto, socialista e integrante do Foro de São Paulo é o que se considera “pau que nasce torto, morre torto”.

As mídias sociais que tanto querem censurar tem sido o caminho de informação com som e imagem que comprovam o quanto a velha mídia enganou a população em vários momentos da vida do brasileiro e da nação. Assim o STF tem feito a censura desde 2022 impedindo jornalistas de produzirem e dar rentabilidade ao verdadeiro jornalismo e que não se dobra ao sistema e ao mecanismo que foi organizado com o aparelhamento do Estado e do STF.

A insanidade do empossado fica clara e evidente quando o país está se recuperando de grandes tragédias naturais, está atingindo uma epidemia de dengue e não compra vacinas revelando o negacionismo com vacina já existente e, portanto, o Ministério da Saúde foi negligente com os dados estatísticos e acompanhamento das tragédias naturais. A senilidade do empossado em que boa parte de sua insanidade deve estar ligada ao seu estado etílico, evidencia que não tem condições de presidir um país da importância e relevância do Brasil a nível mundial.

Enquanto milhões de crianças brasileiros e de brasileiros morrem de fome busca resolver problemas na África desviando recursos que deveriam ser aplicados aqui no país para solução de questões internas. Está aos poucos recrudescendo a inflação e a dívida interna aproxima-se de R$ 1 trilhão comprometendo a economia do país e a atração de investimentos. Os dados de desemprego, de redução da miséria, entre outros não são confiáveis, pois a esquerda manipula dados, esconde a verdade do povo e ainda distorce os fatos com narrativas de maneira a blindar o descondenado de suas infâmias.

O desconforto diplomático com Israel coloca o país numa posição de chacota perante o mundo e de perda de credibilidade, principalmente por se ver um governo atrelado a países como Venezuela, Cuba e outras ditaduras. Isto também ocasionou a ação de deputados, em que o presidente fere a Constituição e se coloca na posição de vir a sofrer processo de impeachment, pois perde a condição de neutralidade em situação de guerra de outros países, assim como fez inicialmente apoiando a Ucrânia e que agora se aproxima da Rússia.

Para este ladrão, louco e senil o impeachment pode ser sua única alternativa de certa forma honrosa de um governo que está a destruir o país e sua economia e a jogar milhões de brasileiros na miséria. Que o Congresso assuma suas prerrogativas constitucionais e impeça que o país se torne numa ditadura de narcotraficantes e ladrões.