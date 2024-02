BOCA DO BALÃO 6712

CORSAN projetou para que em cinco dias seja feito reparo da Av. Marechal Floriano em que foi aberta vala para uma nova instalação de água em comércios naquele ponto próximo a Catedral. O serviço foi realizado na manhã de domingo, quando o fluxo de veículos e pequeno, de modo a não causar transtornos maiores à mobilidade no centro da cidade.

PREFEITURA já realizou o reparo na rua Firmiano Osório, próximo à rua 15 de Novembro onde houve o afundamento da via devido a canalização pluvial que já teve vários reparos desde a sua instalação. Caso não haja novo afundamento no local, em breve se espera o reparo da cobertura asfáltica.

CONTRIBUINTES de Osório em breve estarão recebendo o carnê do IPTU de 2024 que terá o pagamento da parcela única e da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento. O desconto para pagamento de parcela única é de 10% e se parcelar poderá ser pago em até 10 vezes e a Taxa de Coleta de Lixo parcelada em até 5 vezes. A data de pagamento é 11 de março.

APROVADA em 2020, a RDC nº 429 e da IN nº 75 da Anvisa, a indústria alimentícia teve três anos para se adequar às novas regras de rotulagem, com a inclusão do selo da lupa e da nova tabela de informação nutricional. A maioria dos alimentos e bebidas processados e ultraprocessados devem apresentar o selo da lupa na parte da frente, com o aviso “alto em” açúcar adicionado, gordura saturada e/ou sódio e, também, a nova tabela nutricional, incluindo a informação de nutrientes por 100ml ou 100gr, para melhor comparação dos produtos pelo consumidor. A regra já estaria valendo para a maioria dos produtos alimentícios; apenas pequenos produtores e bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis teriam mais tempo. Porém, no fim do prazo de adequação, em outubro do ano passado, a Anvisa emitiu a RDC nº 819/2023, permitindo que as indústrias esgotassem o estoque de rótulos e embalagens ainda não atualizadas às novas regras, até outubro deste ano. Agora a Justiça Federal determinou prazo de 60 dias e caso haja embalagens antigas seja colocado um adesivo com as novas regras de rotulagem no produto.