Justiça proíbe realização de evento em Pinhal

Após cancelar a realização da Corrida do Porco, o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) proibiu a realização de outro evento no município de Balneário Pinhal. Marcado para ocorrer no último domingo (24), o evento contaria com a realização de uma Corrida do Saco, onde o vencedor teria como prêmio um porco vivo.

A decisão foi da juíza Patrícia Antunes Laydner. De acordo com a magistrada, a determinação proíbe qualquer atividade que envolva perseguição, captura ou distribuição de animais vivos ou abatidos como prêmios, brindes, sorteios ou promoções. Caso isso seja descumprido, a previsão de pagamento de multa no valor de 50 mil reais por animal.

Três pessoas são presas durante ações da BM

Três pessoas são presas durante ações da BM

Traficantes são presos na região

Traficantes são presos na região

Operação do MP investiga bandas neonazistas

Operação do MP investiga bandas neonazistas