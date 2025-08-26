Justiça proíbe realização de evento em Pinhal

Após cancelar a realização da Corrida do Porco, o Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) proibiu a realização de outro evento no município de Balneário Pinhal. Marcado para ocorrer no último domingo (24), o evento contaria com a realização de uma Corrida do Saco, onde o vencedor teria como prêmio um porco vivo.

A decisão foi da juíza Patrícia Antunes Laydner. De acordo com a magistrada, a determinação proíbe qualquer atividade que envolva perseguição, captura ou distribuição de animais vivos ou abatidos como prêmios, brindes, sorteios ou promoções. Caso isso seja descumprido, a previsão de pagamento de multa no valor de 50 mil reais por animal.