Motorista é preso por dirigir embriagado

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram acionados na madrugada de domingo (24), após receberem informações de que um automóvel estaria trafegando em zigue-zague pela Avenida Paraguassu. Imediatamente, os guardas realizaram buscas e conseguiram localizar o veículo no balneário de Albatroz.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor do carro ignorou a ordem de parada e seguiu em alta velocidade. Conforme a GMI, o automóvel só parou após o motorista perder o controle da direção e sair da pista. O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado.

Em revista no veículo, foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica. O indivíduo foi submetido ao teste do bafômetro, o qual deu positivo para consumo de álcool. Ele estava sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e conduzia um carro em situação de roubo e/ou furto. Não bastasse tudo isso, em consulta ao sistema, foi constatado que o sujeito estava em prisão domiciliar, não podendo estar trafegando pela rua. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

CRÉDITO: GMI