Jovem é encontrado após ficar perdido em trilha

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite de sábado (23), após um homem se perder durante uma trilha em Bacupari, localidade de Mostardas. De acordo com o CBM, o jovem, de 23 anos, teria vindo da região Metropolitana do Estado de motocicleta para realizar uma trilha entre as dunas. Entretanto, o veículo acabou estragando no meio do percurso.

Em primeiro contato com os bombeiros, o motociclista informou que iria buscar apoio com jipeiros para tentar retirar a moto. Porém, algum tempo depois, o jovem voltou a entrar em contato com o CBM, relatando que não conseguiu falar com os jipeiros e estava perdido. Mesmo sem sinal de telefone, ele conseguiu enviar a sua localização para os bombeiros, que deram início as buscas.

Utilizando uma caminhonete 4×4 e um caminhão, os bombeiros tiveram dificuldades para acessarem a trilha e acabaram montando uma base para contato com o desaparecido. Felizmente, o assessor da prefeitura de Mostardas, José Padilha, seguiu para o local com seu quadriciclo, conseguindo localizar o jovem. Desidrato e com fome, ele foi levado ao Hospital São José, em Palmares do Sul, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

