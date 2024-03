Jogador osoriense acerta com o São José

O atleta Pedro Lucas Ramos acertou com o Esporte Clube São José, de Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo jovem jogador no início da tarde de terça-feira (12), em suas redes sociais. Conhecido como Pepê, o menino é filho do vereador osoriense Lucas Azevedo (MDB).

Com passagens pela Escolinha do Gepol e pelo Osório Fut 7, ele irá defender o time Sub-10 do Zequinha. “Agora é treinar, treinar e treinar, sempre buscando dar o meu melhor para alcançar bons resultados e ajudar a minha nova equipe”, escreveu Pepê, que aproveitou para agradecer o novo treinador, Gabriel Rocha, pelo convite, se comprometendo a entregar o seu melhor pelo São José.