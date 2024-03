Três foragidos são presos durante Operação no Litoral

A Brigada Militar (BM), por meio do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), deflagrou na terça-feira (12), na região, a Operação Plano Tático Operacional. Ao todo, seis pessoas foram presas, incluindo três foragidas da Justiça.

Uma das prisões ocorreu em Osório. Um homem de 26 anos foi abordado quando trafegava em uma motocicleta, no bairro Medianeira. De acordo com a BM, o indivíduo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após consulta ao sistema, os Policiais Militares (PMs) confirmaram que o sujeito tratava-se de um foragido. Ele possuía um mandado de prisão expelido pela Comarca de Santa Catarina (SC) pelo crime de roubo e acabou sendo preso em flagrante.

Em Balneário Pinhal, os PMs receberam informações sobre um local utilizado como ponto de tráfico na praia de Magistério. Os agentes foram até o imóvel, onde encontraram uma mulher de 28 anos, que também estava foragida da Justiça. A criminosa, que também possuía um mandado expelido pela Comarca de SC, só que por tráfico de entorpecentes, acabou sendo presa.

O outro foragido foi encontrado em Torres. O indivíduo, de 37 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica. Conforme a Brigada, o homem também tem antecedentes por lesão corporal, ameaça, roubo e tráfico de drogas.

OUTRAS PRISÕES

Ainda durante a Operação, mais três pessoas foram presas na região. Em Tramandaí, dois homens de 30 anos foram detidos, em ações distintas. Uma das prisões ocorreu no Parque dos Presidentes. A BM informou que os policiais realizavam buscas no bairro, quando o sujeito, ao avistar a viatura, arremessou um revólver que estava em sua cintura no chão. O homem, que já tinha passagens por lesão corporal, furto e porte ilegal de arma de fogo, foi detido. Além da arma, um revólver calibre 32 milímetros, foram apreendidas cinco munições intactas.

Também em Tramandaí, um indivíduo foi abordado pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) próximo à Praça da Tainha, no Centro da cidade. O criminoso, que já tinha antecedentes criminais, estava com um pacote na boca, contendo cinco pedras de crack, e acabou sendo preso.

Para fechar, a última prisão aconteceu no balneário Magistério, em Pinhal. Uma guarnição da Brigada realizava uma ação quando foi atacada por pedras por um homem. Os PMs foram até a casa onde sujeito estava. Durante revista na residência, os brigadianos acabaram encontrando uma sacola em cima do telhado contendo 30 gramas de maconha, duas gramas de cocaína e outras duas gramas de crack. Não bastasse isso, o criminoso, que já tinha antecedentes por homicídio, estelionato e roubo, estava utilizando tornozeleira eletrônica. Ele acabou sendo preso por tráfico de drogas.

Todos os seis presos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.