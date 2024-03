Município é contemplado com emenda de 100 mil reais

OSÓRIO – Nesta semana, o coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório, Aluízio Verdinho, esteve reunido com o deputado federal Pedro Westphalen (Progressista). Na ocasião, o parlamentar realizou a entrega da emenda de 100 mil reais, sendo o valor destinado ao Jogue Limpo.

De acordo com Verdinho, parte desse dinheiro será usado na aquisição de lixeiras e materiais de divulgação da educação ambiental. Além disso, o valor também servirá para divulgação dos quatro novos Ecopontos já colocados no município, localizados na prefeitura, na subprefeitura de Atlântida Sul, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e na Vila Olímpica.

Além disso, a quantia também será utilizada para divulgação do recolhimento de lixo eletrônico, realizado em parceria com o Programa Sustentare, assim como do recolhimento de óleo de cozinha, que, conforme o coordenador do Jogue Limpo com Osório, será iniciado em breve.