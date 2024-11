Homens são presos por tráfico de drogas

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Somente no município, dois homens foram presos pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) durante o último final de semana.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) estavam se deslocando para Unidade Pronto Atendimento (UPA) com um criminoso que passaria por exames médicos, quando avistaram um indivíduo tentando se esconder atrás de umas árvores. Ao suspeitar da atitude do sujeito, os brigadianos resolveram abordá-lo.

O homem, que não teve a idade divulgada, estava carregando 50 pedras de crack. Ele relatou aos PMs que havia recebido os entorpecentes a pouco e iria vende-los. Diante dos fatos, o traficante foi preso em flagrante. Ele foi levado a Delegacia de Polícia (DP) do município, onde foi registrada ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Já a outra prisão ocorreu no bairro Farroupilha. Após denúncias de tráfico na região, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito. Porém, o homem, ao avistar as viaturas, tentou fugir, entrando no pátio de uma residência, mas acabou sendo capturado e abordado. O sujeito, que também não teve a idade divulgada, estava carregando duas buchas e 10 pinos de cocaína, totalizando 17,1 gramas de entorpecentes. Ele foi preso e conduzido a DP da cidade para registro de ocorrência.

Ação no bairro Farroupilha apreendeu 17,1 gramas de entorpecentes.

CRÉDITOS

BM