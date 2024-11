Edith: 90 anos da matriarca da família Luz

Na última quinta-feira (21), Edith Ravison Luz completou 90 anos de vida. Natural do município de Três de Maio (antigo distrito de Santa Rosa), a matriarca da família Luz no dia 21 de novembro de 1934. Após morar alguns anos em Santo Antônio da Patrulha, ela veio para Osório em 1963, quando o esposo Osmar Honorato Luz foi designado para trabalhar na antiga CEEE.

A moradia no bairro Caiu do Céu, assim denominado, nem mesmo existia à época, quando o casal fixou residência em 24 de dezembro de 1963. Edith e Osmar foram os primeiros moradores a residirem na área de campo aberto a qual, hoje, é denominada como Rua Mário Silveira. Vale ressaltar que, na época, o local não possuía nenhuma infraestrutura, incluindo, água, luz e calçamento.

Nestes 61 anos que se passaram, Edith viu surgir o bairro Caiu do Céu, formado principalmente de famílias vindas de Santo Antônio da Patrulha para trabalharem na CEEE, seja na Subestação ainda existente ou nas usinas a diesel que eram junto à CEEE, no Centro de Osório, ou na localizada junto a BR-101. Junto com o esposo Osmar, com quem viveu décadas até o seu falecimento em 2005, Edith criou seus sete filhos. Além dos filhos, atualmente, Edith soma 13 netos e oito bisnetos. Em razão dos seus 90 anos, os seus filhos resolveram prestar uma homenagem: “Feliz Aniversário mãe, nossa matriarca, que apesar das inúmeras dificuldades ao longo de seus 90 anos, sempre nos encorajou a enfrentar a vida seja pelas suas palavras seja por seu exemplo de vida. Dona de uma boa saúde, lucidez e, sua alegria que lhe é peculiar desejamos, mãe, vó e bisavó um Feliz Aniversário!”, desejaram os familiares da homenageada.

Filhos Omar, Clair e Jorge (Pescador) com a matriarca Edith.

Vó Edith com os netos Gabriel e Guilherme (direita).

Vó Edith com o neto Régis (filho do May) e nora Paula.

