Flamengo, Santo Antônio, Atlético Nacional e AF da Praia são os campeões do Campeonato Municipal de Futsal de Osório

OSÓRIO – Um ótimo público compareceu ao Ginásio do Cirão na última sexta-feira (22) para acompanhar as finais do Campeonato Municipal de Futsal. Para iniciar a noite, foi realizada uma apresentação com o Espaço de Dança Cida Santos. Na sequência foram realizadas as finais do Feminino, Veterano e Séries Prata e Ouro.

Assim como nos jogos das categorias de Base, também foi realizada uma cerimônia, com direito a luzes, fogos e execução do Hino Nacional. No final do último jogo, já no início de sábado (23), aconteceu a entrega das premiações, onde foram entregues os troféus e medalhas as melhores equipes e aos destaques individuais da competição.

BICAMPEONATO

No Feminino, o atual campeão Flamengo (Xangri-lá) enfrentou o Fut Quinta (Osório), em duelo de invictos. As donas casa começaram melhores, tentando levar perigo em finalizações de longa distância. Porém, no primeiro ataque do Flamengo, saiu o gol. Aos 3min, em jogada de pé em pé, Rani chutou cruzado e abriu o placar: 1 a 0. Dois minutos depois, em contra-ataque, Aline recebeu de Rani, limpou a marcação e chutou, a bola desviou na jogadora do Fut Quinta e entrou: 2 a 0 Flamengo.

O Fut Quinta não se abalou e foi para cima, mas acabou parando em Pochocha, que fez boas defesas. Aos 10 minutos, Érica recebeu de Isadora e, cara a cara com a goleira do Flamengo, chutou para fora. Na jogada seguinte, Taís limpou a marcação e chutou, a bola desviou na defensora, bateu na trave e Pochocha conseguiu segurar firme. Depois do pedido de tempo do treinador do Flamengo, a equipe de Xangri-lá conseguiu ficar mais com a bola e esfriar o jogo.

Já aos 18min, o Flamengo marcou o terceiro. Gabrielle Porsche tabelou com Rani e tocou para o gol, fazendo o 3 a 0. Um minuto depois saiu o quarto. Rani recebeu lançamento de Thais e tocou na saída da goleira para marcar o 4 a 0. O gol gerou reclamação pelo lado do Fut Quinta, que pediu u toque de mão na área do Flamengo no início da jogada. O auxiliar Fabinho acabou recebendo cartão amarelo.

2º Tempo – Na segunda etapa, o Fut Quinta seguiu atrás do gol, controlando a posse de bola. Enquanto que o Flamengo só se defendia e tentava matar o confronto no contra-ataque. A pressão do Fut Quinta deu resultado. Aos 8min, Achley recebeu, gingou em cima de Thais e chutou no canto para descontar: 4 a 1. Esse foi o sexto gol da camisa 09 do Fut Quinta, que terminou com o troféu de Artilheira.

Depois do gol, a partida ficou aberta, com os dois times tendo chances para marcar. Porém, somente aos 18 minutos, quando o jogo já havia esfriado, que foi sair mais um gol. Com o Fut Quinta em cima, o Flamengo roubou a bola na quadra de defesa e Aline arriscou um chute de longe, encobrindo a goleira Victória, fazendo o 5 a 1. Sem nada a perder, o treinador do Fut Quinta colocou Taís de goleira linha e viu sua equipe levar mais dois gols. Aos 19min, em outra roubada de bola do Flamengo, Porsche puxou contra-ataque e foi derrubada com carrinho, a jogada seguiu e Daia chutou para o gol: 6 a 1. Faltando 28 segundos para o término da partida, o Flamengo recuperou outra bola: Rani tocou para Porsche, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio: 7 a 1.

Com o resultado, o Flamengo se tornou bicampeão da competição. A equipe de Xangri-lá terminou com a Goleira Menos Vazada: Pochocha, que sofreu apenas dois gols em cinco partidas disputadas. A terceira colocação do Feminino ficou com o Milan (Osório), já que acabou perdendo para o time campeão na semifinal pelo placar de 5 a 1.

Time do Flamengo (Xangri-lá) se sagrou bicampeão do Feminino após golear equipe do Fut Quinta (Osório) pelo placar de 7 a 1.

JOGO MOVIMENTADO

Na final do Veterano,o invicto Fut Quinta enfrentou o 100% Santo Antônio (SAP). E com pouco mais de um minuto, o Santo Antônio abriu o placar. Luizinho recebeu e mandou de bico, a bola ainda tocou na trave e entrou: 1 a 0. A resposta da equipe da casa só saiu aos 6min. Ricardo arriscou chute a bola passou perto.

Na jogada seguinte, Luizinho mandou um chute de longe, a bola desviou e obrigou o goleiro do Fut Quinta se esticar todo para fazer a defesa. O jogo seguiu com muita marcação e poucas chances de gol. Até que, aos 11min, em boa triangulação do Fut Quinta, a equipe da casa pediu pênalti no toque na mão de Márcio dentro da área, mas a arbitragem mandou o lance seguir.

Já no final do primeiro tempo, a partida pegou fogo. Aos 16min, depois de jogadaça de Tchaca (Fut Quinta), Ricardo recebeu na área e chutou para fora. Na jogada seguinte, Luizinho recebeu lançamento na área, o goleiro Clairton tentou segurar a bola e foi chutado pelo camisa 09 no Santo Antônio, sendo marcada a falta. Na sequência, em ataque do Fut Quinta, Luizinho foi empurrado nas costas e a arbitragem não marcou falta.

Aos 18min, Gabriel (Santo Antônio) chutou e Clairton defendeu. No ataque seguinte, Luizinho passou por dois e chutou para defesa do goleiro do Fut Quinta. E, no rebote, a defesa salvou, tirando de carrinho. No contra-ataque, Tchaca recebeu na área e Mariano defendeu. E, no ataque seguinte, Luizinho marcou o segundo gol do Santo Antônio.

2º Tempo – Mesmo com a vantagem no placar e com seu goleiro sofrendo muitas câimbras, o Santo Antônio quase ampliou no início da segunda etapa.Aos 4min, Luizinho ganhou de Tchaca e rolou para Alexandre que, de frente para o gol, chutou para fora. No minuto seguinte, Luizinho recebeu e girou batendo para a defesa de Clairton.

Já aos 6min, Milico deu entrada forte em Gabriel que, mesmo caído, xingou o jogador do Fut Quinta, que seguiu batendo boca com o banco do Santo Antônio, enquanto o atendimento era realizado dentro de quadra. Após o atendimento, Gabriel e Milico receberam o cartão amarelo e a partida seguiu.

Pouco tempo depois, o Fut Quinta descontou. Ricardo recebeu na área e chutou forte: 2 a 1. Aos 7min, Luizinho finalizou e Clairton espalmou. Aos 8min, Milico puxou Luizinho no contra-ataque e não recebeu o segundo amarelo, lance que gerou reclamação do lado do Santo Antônio. Já aos 10min, em ataque do Santo Antônio, Tchaca foi ao chão sozinho, a partida seguiu, Nei rolou para Alexandre fazer o 3 a 1. Com o gol confirmado, o Fut Quinta reclamou de falta de fair play do adversário, visto que Tchaca havia se machucado, tendo que ser retirado de quadra carregado.

A partida seguiu em aberto, com os dois goleiros salvando as suas equipes. Até que, aos 15min, em um ataque do Santo Antônio, Ivan escorreu na quadra molhada, porém, desta vez, Luizinho chutou a bola para fora, sendo aplaudido pelos atletas do Fut Quinta.

Sem sofrer muito perigo atrás, o Santo Antônio acumulava chances perdidas de matar o confronto, até que, aos 18 minutos, Luizinho avançou com a bola do meio da quadra e chutou no canto para fazer o terceiro dele na partida e o quarto da sua equipe: 4 a 1. Esse foi o 13º gol de Luizinho, que acabaria terminando como Artilheiro do Veterano. Faltando 14 segundos para o término da partida, o Santo Antônio fez mais um. Depois de jogadaça de Luizinho, Ronaldo chutou e Maurício fez contra: 5 a 1. E, ainda deu tempo para o Fut Quinta descontar. Faltando cinco segundos, o time da casa cobrou escanteio e Ricardo chutou no travessão, mas, no rebote, o mesmo Ricardo estufou as redes: 5 a 2.

Com o resultado, o Milan terminou na terceira colocação, já que perdeu para o campeão Santo Antônio na semifinal pelo placar de 5 a 3. O Santo Antônio, além do título e do Artilheiro, também terminou com o Goleiro Menos Vazado. Mariano sofreu 10 gols em seis partidas disputadas.

Time do Santo Antônio se sagrou campeão do Veterano ao derrotar Fut Quinta por 5 a 2.

DECISÃO CASEIRA

Com as derrotas do Fut Quinta no Feminino e no Veterano, o Municipal de Futsal de Osório só teria um campeão da casa nas categorias Adultas. Isso porque, a Série Prata só foi disputada por atletas e jogadores osorienses. O título foi decidido entre Grêmio Atlético Osoriense (100%) e Atlético Nacional.

A torcida do Atlético Nacional transformou o ginásio em um verdadeiro caldeirão. A partida teve que começar com a visão prejudicada, devido a fumaça que se acumulou dentro da quadra, nada que atrapalhasse o belíssimo espetáculo. E, logo aos 40 segundos já saiu a primeira chance do jogo. Em saída errada do Atlético, Calebe chutou de primeira e a bola foi por cima do gol. A resposta do Atlético foi rápida. Aos dois minutos, Forlán passou por Patinho e finalizou para fora. No minuto seguinte, Kakinho tentou chute de longe e Edson foi no canto para fazer a defesa, salvando o GAO.

Depois do início movimentado, a partida ficou mais pegada, com poucas chances de gol. Aos 10min, Dinho brigou com dois defensores do Atlético Nacional e conseguiu chutar de dentro da área para defesa de Rafa. Dois minutos depois, Patinho chutou de longe e Rafa defendeu. No contra-ataque do Atlético, Forlán finalizou e Edson defendeu com o pé. Já no ataque seguinte, Patinho tentou um toque de cavadinha e Rafa segurou firme.

Aos 18min, o GAO chegou a quinta falta. Porém, foi o Grêmio Atlético Osoriense que quase abriu o placar em jogada de bola parada. Aos 19min, em falta na entrada da área do Atlético, Dinho acertou a trave, sendo esse o último lance de perigo da primeira etapa.

2º Tempo – Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa também começou movimentada. Aos 2min, Bonilha (Atlético) chutou e Edson defendeu em dois lances. Aos 4min, Dinho finalizou no canto e Rafa defendeu. Aos 5min, Kakinho arriscou um chute com desviou e Edson defendeu. Na sequência, em saída errada do GAO, Forlán chutou da entrada da área e Edson fez uma defesaça, salvando o GAO. Já aos 6min, Gabriel (GAO) chutou cruzado e Dinho, de carrinho, não conseguiu alcançar a bola.

Somente aos 10min, saiu o primeiro gol da partida. Em jogada individual de Forlán, o camisa 11 do Atlético chutou, a bola bateu em Patinho e acabou entrando: 1 a 0 Atlético Nacional. Devido a comemoração mais exaltada da torcida do Atlético que arremessou confetes e cerveja para dentro da quadra, a partida precisou ser paralisada para que a quadra fosse limpa.

Com a bola voltando a rolar, o GAO foi para cima. Aos 12min, Patinho mandou um chute de longe e Rafa defendeu. Aos 16min, Calebe passou por dois marcadores e chutou no canto para mais uma defesa do goleiro do Atlético. Mas, na sequência, quase que o GAO levou o segundo gol. Kakinho recebeu de Dudu e chutou da entrada da área, mas a bola explodiu no peito de Edson.

Faltando 3min e 40seg, o GAO pediu tempo e colocou Yrian como goleiro linha. Porém, a vantagem numérica dentro de quadra não deu resultado e o Atlético conseguiu ampliar a vantagem. Aos 18 minutos, após roubada de bola, Forlán recebeu de Kakinho e tocou na saída de Yrian para fazer o 2 a 0.

No tudo ou nada, o GAO chegou a descontar. Faltando 52 segundos para o término da partida, Calebe passou por Lopes e tocou no canto, diminuindo o marcador para 2 a 1. O GAO ainda tentou o empate, mas já não havia tempo para mais nada, sendo que o Atlético Nacional conseguiu segurar a vitória e, assim, garantir o título da Série Prata. Além do troféu de campeão, o Atlético terminou com o Goleiro Menos Vazado: Rafa, que sofreu sete gols em seis partidas disputadas. O GAO, além do vice-campeonato, terminou com o Artilheiro: Patinho, com 10 gols marcados. Já a terceira colocação ficou com o Milan, que perdeu para o Atlético Nacional na semifinal pelo placar de 4 a 1.

Atlético Nacional ficou com o título da Série Prata ao vencer o GAO pelo placar de 2 a 1.

Após perder para Atlético Nacional, GAO terminou com o vice-campeonato da Série Prata.

RIVALIDADE E GOLEADA

E pela Série Ouro, o duelo foi entre equipes de Capão da Canoa, no confronto do atual campeão, Largados, contra a AF da Praia. O relógio marcava quase meia-noite quando foi dado o início da última final do Campeonato Municipal de Futsal de Osório.

Desde o início, a partida mostrou que seria eletrizante. Na saída de bola, Biano (AF) chutou do meio da quadra e Ronald defendeu. Aos 2min, Julinho (Largados) finalizou e Romário defendeu com o pé. Aos 4min, Rafael (AF) recebeu na área, dominou a bola no peito e chutou para defesa de Ronald. Já no minuto seguinte, Cristian passou por um marcador e abriu na direita para Alexandre, que chutou cruzado, abrindo o placar para a AF: 1 a 0.

Sem dar chance de reação para o adversário, aos 6min, a AF ampliou. Gustavo Barufi roubou a bola de Julinho e tocou para Cristian, que driblou o marcador e devolveu para Barufi só empurrar para o gol: 2 a 0. Após o gol sofrido, o Largados foi para cima e o goleiro Romário começou a aparecer, fazendo boas defesas.

À medida que o tempo ia passando o clima foi esquentando. O jogo ficou pegado e muito faltoso. Aos 18min, Yago (Largados) meteu a mão no rosto de Alexandre (AF) e levou amarelo, lance que gerou bate-boca entre os atletas. Ainda antes do intervalo, o Largados conseguiu descontar. Aos 19min, Robinho tabelou com Yago e chutou, o goleiro Romário chegou a tocar na bola, mas ela entrou: 2 a 1.

2º Tempo – Com menos de um minuto da segunda etapa, Robinho (Largados) chutou Biano, mas não recebeu cartão. Porém, aos 4min, o camisa 10 do Largados fez outra falta e, desta vez, acabou levando o 2º amarelo e sendo expulso. Com um jogador a mais, a AF não conseguiu ampliar a vantagem no placar e por pouco não levou o empate. Aos 5min, Ronald lançou na área e Julinho cabeceou para fora.

Já no 5 contra 5, a AF chegou ao terceiro gol, aos nove minutos. Em jogada de pé em pé, Pablo escorou e Gustavo Barufi tocou no canto para fazer o 3 a 1. No lance seguinte, o Largados teve a chance de descontar. Aos 10min, Julinho recebeu sozinho na área, tirou de Romário, mas Biano afastou a bola. Quatro minutos depois, foi a AF que quase balançou as redes. Aos 14min, Biano chutou cruzado e Ronald defendeu.

Faltando seis minutos para o final do jogo, o treinador do Largados colocou Julinho de goleiro linha. Porém, a tentativa não funcionou. Com o banco do Largados reclamando da arbitragem praticamente todo o jogo, um dos árbitros, depois de discutir com a Comissão Técnica da equipe, resolveu expulsar o auxiliar do clube, que chegou a ameaçar ir para cima do árbitro para agredi-lo.

Passada a confusão, a bola voltou a rolar. No tudo ou nada, o Largados se abriu na defesa e acabou levando mais dois gols. Aos 19min, Gui Nunes roubou a bola de Yago e tocou para Pablo empurrar para a rede: 4 a 1. E, faltando 20 segundos para o término da partida, após defesa de Romário, Cristian chutou do meio da quadra para fazer o 5 a 1, confirmando a vitória e o título da Série Ouro para a AF da Praia.

Com o resultado, o BG (Osório) ficou com a terceira colocação, já que havia perdido para a campeã AF na semifinal pelo placar de 9 a 5. Além do título, a AF terminou com o Goleiro Menos Vazado (Romário). Já o 3º colocado BG, ficou com o Artilheiro da Série Ouro: Nico, que marcou nove gols em cinco partidas disputadas.

PREMIADOS

Pochocha (Flamengo) foi a Goleira Menos Vazada na categoria Feminina.

Mariano (Sto. Antônio) foi o Goleiro Menos Vazado no Veterano.

Com 13 gols marcados, Luizinho (Sto. Antônio) foi o Artilheiro no Veterano.

Rafa (Atl. Nacional) foi o Goleiro Menos Vazado na Série Prata.

Com 10 gols marcados, Patinho (GAO) foi o Artilheiro da Série Prata.

Romário (AF da Praia) foi o Goleiro Menos Vazado na Série Ouro.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues