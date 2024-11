Cartão Banricompras desponta como produto bancário único no mercado brasileiro

Taxas inferiores às da concorrência são diferenciais do cartão emitido exclusivamente pelo Banrisul.

O Banricompras — cartão distribuído aos correntistas do Banrisul — implementou uma série de reformulações, atratividades e inovações que o colocam em destaque dentre os players do mercado bancário. Ele possui mais de quatro milhões de usuários no Rio Grande do Sul e é responsável por uma média mensal de 13 milhões de operações. Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, os empreendedores que realizam vendas parceladas e pré-datadas no cartão

Banricompras têm acesso a condições diferenciadas no mercado de adquirência. A taxa que o banco oferece hoje — a partir de 0,99% ao mês — é, em média, 1,6% menor do que a oferecida pelos concorrentes. Em entrevista, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, fala sobre como o Banrisul e o cartão Banricompras estão se tornando aliados nesse momento de reconstrução do RS:

Como o Banrisul e o cartão Banricompras estão ajudando o estado nesse momento de reconstrução?

Fernando Lemos: Desde o primeiro momento das enchentes até agora, o Banrisul tem agido em torno de soluções concretas para os desafios que surgiram — das famílias aos empreendedores, passando pela infraestrutura e pelo apoio aos setores mais atingidos. E não poderia deixar de ser diferente, tendo em vista todo o histórico da instituição. O Banricompras, com toda a sua capilaridade, também tem um papel fundamental. Todas as ações que tenham como objetivo movimentar a nossa economia são fundamentais para chegarmos ao final de 2024 mais confiantes. E as novidades que estamos colocando na rua vão permitir oportunidades de negócios e o crescimento da nossa economia.

Que novidades são essas?

Fernando Lemos: Primeiro, a Vero deu início a uma campanha de taxas especiais para os clientes que aceitam o cartão Banricompras. Ela começa a partir de 0,99% ao mês nas transações parceladas e pré-datadas. É o menor valor praticado no mercado de cartões no país e dá ao empreendedor a possibilidade de inovar no seu segmento e atrair novos clientes a partir de promoções que utilizem o Banricompras. Além disso, lançamos a promoção Banricompras Premiável, que vai distribuir 1,7 mil prêmios em dinheiro para clientes do Banricompras e estabelecimentos que utilizam a maquininha da Vero.

O cartão Banricompras é emitido exclusivamente pelo Banrisul. Quais os diferenciais dele para outros cartões?

Fernando Lemos: O Banricompras é um produto bancário único no mercado. Com ele, é possível realizar operações de pagamento no débito, parcelado e pré-datado. Ele não possui qualquer tipo de anuidade ou taxas e todos os clientes do Banrisul possuem um limite de pelo menos R$ 500 aprovado. O cartão se destaca ainda pela segurança que oferece para quem vende e quem compra. Em todas as transições, os dados estão protegidos pelo Banrisul. Assim como o vendedor tem o banco como garantia dos recebíveis, tendo, inclusive, a opção de antecipar esses valores, caso seja interessante para o seu negócio. Isso sem falar na facilidade. Quem possui celular com sistema Android, por exemplo, pode fazer suas compras por aproximação. No caso do PIX, é preciso entrar no aplicativo do banco, acessar diversas telas e incluir os dados do vendedor. O Banricompras facilita a vida do cliente.

O Banricompras foi criado há 29 anos. Como o senhor vê a evolução desse período?

Fernando Lemos: O Banricompras acompanhou as principais tendências do mercado de cartões. Hoje, ele permite o pagamento das transações por aproximação, sem a necessidade do cliente estar com o cartão em mãos. Além disso, dentro do aplicativo do Banrisul o cliente pode acompanhar seus gastos de forma rápida e prática. O Banricompras possui as mesmas inovações tecnológicas dos grandes players do mercado. E isso está em linha com a própria evolução do Banrisul, que é um banco cada vez mais inteligente, aberto — e que é único porque entende seus clientes.

Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

