Eleição do Simers acontece nesta quinta-feira

Será definida a nova Gestão do Simers para o triênio 2025-2027. A Eleição do Sindicato dos Médicos do Rio Grandes do Sul (Simers) acontece nesta quinta-feira (28). A Assembleia Geral Extraordinária teve início às 8h. O pleito será realizado de forma eletrônica e se encerrará às 22h. Estão aptos a votar os médicos associados com os dados cadastrais atualizados até o dia 28 de setembro deste ano.

Antes da votação, na noite de terça (26), os médicos assistiram ao debate entre as três chapas candidatas à presidência. O evento foi transmitido pelo canal do Youtube da Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). Durante o debate, o destaque foi para o Dr. Marcelo Matias, da Chapa 2. Ex-presidente do Simers, o candidato se destacou apresentando suas propostas para uma nova gestão do Sindicato.

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), no ano de 1992. Ele fez sua residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Desde 1995 Marcelo atua como preceptor de ginecologia e obstetrícia no Hospital Municipal Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. Médico contratado no Hospital Universitário de Canoas, atua como preceptor na Faculdade de Medicina da Universidade Luterana do Brasil. Já em 2019, assumiu como professor da mesma faculdade, tendo sido homenageado por nove turmas do curso de medicina. Marcelo recebeu o Título de Cidadão de Porto Alegre em 2021 na Câmara Municipal da capital gaúcha. Ele é um líder sindical da classe médica, preocupado e combatente contra a criação indiscriminada de faculdades de medicinas sem as necessárias condições técnicas e estruturais.

COMO VOTAR

1 – Acessar o site de votação eleicaosimers.org.br;

2 – Solicitar a confirmação de cadastro no ambiente digital;

3 – Confirmar sua identidade;

4 – Selecionar seu voto;

5 – Confirmar seu voto.

CRÉDITO:

Divulgação