Corpo de idoso e é encontrado em praia de Quintão

A Brigada Militar (BM) foi acionada na manhã de segunda-feira (25), após o corpo de um homem ser encontrado no balneário de Quintão, no município de Palmares do Sul. Segundo a BM, o corpo foi encontrado por populares na areia e apresentava um ferimento na cabeça.

A vítima, de 78 anos, não teve a identidade divulgada. A BM informou que o idoso teria saído de casa para caminhar na noite de domingo (24) e não retornou. Ele morava na praia com a irmã a cerca de um mês, tendo vindo para o Litoral após sua residência em Canoas (região Metropolitana) ser atingida pela enchente. O cadáver foi levado para o Posto Médico Legal (PML), onde passará por necrópsia para ser identificada a causa da morte. A suspeita é de que se trata de um afogamento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Palmares e a Polícia Civil (PC) irá investigar o caso.