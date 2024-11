Padrasto de menina de 10 anos é preso por estupro

A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã da última sexta-feira (22), em Capão da Canoa, um homem de 33 anos. De acordo com a PC, o indivíduo é acusado de ter estuprado a enteada de 10 anos de idade. Não bastasse isso, a menina sofre de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As investigações começaram no início deste mês, após a mãe da vítima desconfiar das atitudes do companheiro. Após suspeitar do homem, a mulher questionou a filha, que confirmou estar sofrendo os abusos. O crime ocorria enquanto a mãe da menor estava dormindo. Ela contou aos policiais que utilizava medicamento pesado para dormir, devido a tratamento para doença e que, portanto, não teria registrado a prática do crime.

Após saber do estupro, a mulher levou a filha para a casa de uma vizinha, onde pediu ajuda, sendo a denúncia registrada na Delegacia de Polícia (DP) de Capão. Depois de juntar provas, foi expelido um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, o qual foi cumprido. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.