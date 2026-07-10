Homem é preso por ameaça

Os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) foram acionados na manhã de segunda-feira (6) para atender uma ocorrência de ameaça na Avenida Paraguassu. Ao chegarem ao local, a vítima relatou que vinha sendo ameaçado por um homem. Conforme a GMI, as ameaças vinham acontecendo desde outubro do ano passado, sendo até registrado um Boletim de Ocorrência (BO) no período.

A mulher, que trabalha como entregadora de panfletos, afirmou que o indivíduo teria tomado o seu material de trabalho e o jogado dentro de bueiro. Além disso, o sujeito danificou a bicicleta da trabalhadora. Diante da situação, o homem foi localizado e preso em flagrante. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada ocorrência.