Aeroporto da região deve mudar de município

A cidade de Capão da Canoa poderá perder o seu aeroporto. No final de junho, o Comitê Gesto de Ativos do Governo do Rio Grande do Sul aprovou a permuta com a Capão Um Empreendimento Imobiliário SPE Limitada envolvendo o empreendimento localizado na ERS-407.

A área está avaliada em 10,4 milhões de reais. Além disso, o Governo gaúcho também irá ceder um terreno no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, onde ficava a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Maria Thereza da Silveira. O prédio é avaliado em R$ 11,6 milhões.

Em contrapartida, a construtora entregará um terreno que também fica às margens da 407, só que no município de Maquiné. Além disso, a empresa também irá construir um novo complexo aeroportuário junto ao Centro de Formação Aeropolicial da Brigada Militar. Com investimentos de R$ 21 milhões, o espaço contará com: Pista asfaltada, hangar, heliponto, estacionamento, salas administrativas e de simulador, auditório, alojamentos, depósitos, refeitório, banheiros e lavanderia.

Agora a construtora aguarda a liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para iniciar os trabalhos. O prazo para a realização da obra é de 18 meses. Lembrando que o aeroporto de Capão só será desativado quando o novo espaço for concluído.