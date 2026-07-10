Brique das Carretas ocorrerá no domingo

OSÓRIO – No domingo (12) será realizada uma nova edição do Brique das Carretas. Mais uma vez estarão disponíveis para o público os produtos confeccionados pelos artesãos, confeitaria, além dos brechós. O evento irá celebrar o Dia Mundial do Rock, que ocorre em 13 de julho, e contará com apresentações musicais.

O Brique das Carretas é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura. Ele terá início às 14h e se estenderá até às 18h. Lembrando que, em caso de chuva, o evento será transferido para uma nova data.