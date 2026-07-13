Abertas as inscrições para o Encontro de Brechós

OSÓRIO – Estão abertas as inscrições para a oitava edição do Encontro de Brechós. Ele acontecerá no próximo dia 19 deste mês, no Complexo da Lagoa do Marcelino. O evento é organizado pelo Grupo Brechozeiras e conta com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

A iniciativa é dedicada à moda sustentável e visa incentivar o consumo consciente, fortalecendo a economia circular. Dezenas de bancas estarão disponíveis ao público, onde serão ofertados diferentes itens, como roupas e acessórios, todos com preços acessíveis. O atendimento inicia às 10h e se estenderá até às 17h.

Interessados em expor seus produtos, devem entrar em contato com a organização por um dos seguintes telefones: (51) 93300-8919 (Scheila) ou (48) 99601-9891 (Adriana).