Osorienses são destaques em competição de Beach Tennis

Carlos Santini foi campeão na Masculina 60+.

Entre os dias 03 e 05 deste mês, a cidade de Ivoti recebeu a etapa Espaço Beach do Circuito Yesplay de Beach Tennis. A competição reúne atletas de diferentes regiões do Estado e vale pontos para o Ranking da Federação Gaúcha da modalidade (FGBT). E, mais uma vez, teve osorienses subindo no pódio.

Na categoria Masculina 60+, quatro duplas disputaram o título em um quadrangular. Jogando ao lado do parceiro Neurilene Krai (Imbé), Carlos Santini (Osório) conquistou duas vitórias e uma derrota. Empatados com outras duas duplas, os atletas do Litoral Norte gaúcho terminaram na primeira colocação pelos critérios de desempate.

Já na Feminina C (oito duplas), a osoriense Alice Lima e a portoalegrense Giulia Denes ficaram com o vice-campeonato na categoria após perderem a final para Janaína Mijolo e Paola Cenci pelo placar de 8 a 6.

Alice Lima ficou em segundo lugar na Feminina C.

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